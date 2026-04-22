Fuori provincia
Si sente male in bicicletta e muore prima di arrivare in ospedale
L’uomo è improvvisamente finito a terra. Tragedia a Borgomanero
Si sente male in bicicletta e muore prima di arrivare in ospedale.
Si sente male in bicicletta e muore prima di arrivare in ospedale
Dramma nella mattinata di lunedì 20 aprile, a Borgomanero, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.
L’episodio è avvenuto intorno alle 9.30 tra via Torrione e piazza XX Settembre. L’uomo stava pedalando come spesso lo si vedeva fare, quando si è accasciato improvvisamente, cadendo a terra.
L’intervento dei passanti
Subito alcuni passanti si sono avvicinati per prestare soccorso, e hanno chiamato il 118. Era però evidente che non si trattava di una semplice caduta, visto che l’uomo era rimasto esanime a terra. I passanti hanno cercato di assisterlo fino all’arrivo del personale sanitario. Lo riporta Notizia Oggi
Sul posto è arrivata per prima una pattuglia della polizia municipale, che ha avviato le manovre di rianimazione utilizzando il defibrillatore in dotazione. Poco dopo è giunta anche un’ambulanza medicalizzata della Croce rossa, che ha proseguito i tentativi di soccorso prima di trasferire d’urgenza il paziente all’Ospedale Santissima Trinità. Nonostante i tentativi dei sanitari, l’uomo è arrivato al pronto soccorso già privo di vita.
Immagine di repertorio
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