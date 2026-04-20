Il Biellese piange Gianluca Guccini. L’uomo era molto conosciuto nel Triverese, dove aveva gestito una cartoleria. Aveva solo 60 anni.

Il Biellese piange Gianluca Guccini

Sconcerto nella Valle di Mosso e non solo per la scomparsa a soli 60 anni di “Gica”. L’uomo è morto questa mattina all’ospedale “Degli Infermi” di Ponderano, dove era stato appena ricoverato.

Lo ricordano la moglie Elena Del Lago, la mamma Rita Lora Ronco, il cognato Fabio con la famiglia, la suocesa Milena Accatino e tanti altri parenti.

Il ricordo dei tanti amici

E lo piangono anche tantissimi amici. Appena la notizia si è diffusa, sui social sono piovuti decine e decine di messaggi di cordoglio. Gianluca era conosciuto soprattutto a Ponzone, dove per parecchi anni aveva gestito una cartoleria ed edicola.

“Ciao Gica, che brutto scherzo ci hai fatto – scrive un’amica -. Salutaci Lo Spia, il Gigi e tutti i nostri amici… e accarezza i gattini che troverai lungo il cammino”. Lo “Spia” è Davide Spianato, anche lui scomparso prematuramente, altra persona conosciutissima che con Gica ha anche condiviso la passione per Pallacanestro Biella.

“Ciao Gianluca la terra ti sia lieve e tu possa riposare in pace. Saluta Davide e con lui tutti coloro che sono volati lassú”, scrive un altro amico.

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