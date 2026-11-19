Ricoverato in codice rosso in ospedale ad Alessandria da lunedì 16 novembre dopo essere stato investito a Valenza, è morto ieri, mercoledì 18 novembre, a 93 anni, Giovanni ‘Giò’ Bosco.

Giovanni Bosco era una figura di riferimento della vita politica e associativa

Maestro orafo e imprenditore nato a Casale, esponente del Partito Comunista, assessore negli anni Sessanta, ha guidato l’Anpi con un impegno fondamentale. Aveva fatto anche parte del Comitato Unitario Antifascista.

Il suo contributo ha attraversato decenni di vita cittadina, entrando nella memoria collettiva.

È morto all’ospedale di Alessandria dove era stato ricoverato in codice rosso lunedì, 16 novembre, investito da un’auto vicino al cimitero di Valenza.

«Ora e sempre Resistenza» era la frase che preferiva per concludere una telefonata o una delle conferenze che dedicava ai giovani: non voleva si dimenticassero il significato della lotta partigiana e il sacrificio dei ragazzi della Banda Lenti.

Ha trasmesso loro la memoria della Storia, i valori della Resistenza e l’importanza della partecipazione

Giovanni Bosco aveva perso nel 2021 la figlia Yel, artista poliedrica.

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Immagine pagina Facebook Anpi Valenza – sezione Don Andrea Gallo

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