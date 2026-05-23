Salita alla Torre del castello di Rosazza, un tuffo nell’Ottocento nel cuore di uno dei Borghi più belli d’Italia

In occasione del prestigioso traguardo del IV anniversario della consegna della Bandiera dei “Borghi più belli d’Italia”, il Comune e la Pro Loco di Rosazza presentano un appuntamento culturale unico nel suo genere.

Domani, domenica 24 maggio, a partire dalle ore 10, si terrà l’evento speciale “Salita alla Torre del Castello di Rosazza”, un’occasione straordinaria per accedere a uno dei monumenti più iconici, affascinanti e ricchi di mistero dell’intera Valle Cervo.

L’evento sarà impreziosito dalla straordinaria partecipazione del Gruppo Storico “Viaggio nell’Ottocento”. I rievocatori, con i loro splendidi e filologici abiti d’epoca, riporteranno l’atmosfera del borgo indietro nel tempo, offrendo ai visitatori un vero e proprio viaggio nella storia, nella moda e nel costume del XIX secolo, l’era d’oro in cui il castello prese vita.

Il percorso di visita culminerà con un suggestivo brindisi sotto i portici del Castello, unendo la scoperta artistico-culturale a un momento di convivialità e celebrazione del territorio. Data l’esclusività dell’accesso e la necessità di tutelare il sito monumentale, la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata facilmente scansionando il codice QR presente sulla locandina ufficiale dell’evento. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona.

Il Castello di Rosazza e la visione di Federico Rosazza

Il Castello rappresenta un unicum architettonico senza eguali. Fu fortemente voluto dal senatore Federico Rosazza, mecenate, filantropo e figura di spicco della Valle Cervo, strettamente legato alla massoneria e all’esoterismo. Progettato dal fedele amico e architetto Giuseppe Maffei e realizzato tra il 1883 e il 1899, il castello si distingue per il suo stile neogotico e per la maestosa torre, che richiama deliberatamente la fisionomia della torre di Volterra. Ogni pietra (lavorata dai celebri scalpellini locali), ogni incisione e ogni elemento architettonico del complesso custodisce simboli legati a un profondo percorso iniziatico e spirituale, fondendosi armoniosamente con la

natura circostante.

Rosazza: uno dei borghi più belli d’Italia

Noto anche come “il borgo della pietra” o “il paese più misterioso d’Italia”, il Comune di Rosazza è inserito stabilmente nel circuito nazionale dei Borghi più Belli d’Italia.

Questo anniversario celebra quattro anni di certificazione e valorizzazione di un patrimonio architettonico in pietra locale (la sienite) che non ha eguali nel panorama alpino: dalle fontane parlanti ai palazzi monumentali, l’intero borgo si configura come un museo a cielo aperto capace di incantare storici, esoteristi e amanti del turismo lento.

La Pro Loco e il Gruppo Storico

La Pro Loco di Rosazza è costantemente in prima linea nella salvaguardia, promozione e valorizzazione delle tradizioni e dei tesori del borgo. La scelta di collaborare con il gruppo “Viaggio nell’Ottocento” risponde alla volontà di offrire un’esperienza immersiva di altissimo profilo culturale, restituendo al pubblico la stessa atmosfera ottocentesca vissuta dal Senatore Rosazza durante la grande trasformazione

urbanistica ed estetica della valle.

Dettagli dell’evento

• Quando: Domenica 24 maggio 2026, a partire dalle ore 10:00

• Dove: Castello di Rosazza, Rosazza (BI)

• Ingresso: €10 a persona (include visita alla torre e brindisi sotto i portici)

• Modalità: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite QR Code sulla

locandina.

Contatti e info

• Telefono: 333 4929104

• E-mail: proloco@prolocorosazza.it

• Organizzazione: Pro Loco di Rosazza / Comune di Rosazza

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