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Accademia Unidee, sei borse di studio per chi sogna arte e moda sostenibile

L’Accademia Unidee di Biella mette a disposizione sei borse di studio per i corsi triennali in Arte Contemporanea e Moda Sostenibile. Scadenza il 31 maggio 2026

Pubblicato

11 minuti fa

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Accademia Unidee - Studenti a lezione
Studenti a lezione (© Accademia Unidee)
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L’Accademia di Belle Arti Unidee di Biella apre le porte ai nuovi talenti creativi con un’importante opportunità per l’Anno Accademico 2026/2027: sono disponibili sei borse di studio triennali dedicate agli studenti che desiderano formarsi nei settori dell’arte contemporanea e della moda sostenibile.

Per approfondire:

Le candidature resteranno aperte fino al 31 maggio 2026 e permetteranno ai vincitori di ottenere una copertura dell’80% della retta universitaria per tutta la durata del percorso accademico.

Le borse di studio

Nel dettaglio, l’Accademia mette a disposizione 3 borse di studio per il corso triennale in Arte Contemporanea e 3 borse di studio per il corso triennale in Moda Sostenibile.

L’iniziativa punta ad attirare giovani creativi interessati a costruire una carriera in ambiti che oggi stanno vivendo profonde trasformazioni culturali, artistiche e produttive.

Un corso per artisti capaci di interpretare il presente

Il percorso in Arte Contemporanea nasce con l’obiettivo di formare artisti in grado di sviluppare una ricerca personale solida e di comprendere il ruolo sociale dell’arte.

Secondo il professor Michele Cerruti But, Course leader del triennio, il corso unisce sperimentazione artistica e capacità concreta di produzione: gli studenti vengono accompagnati attraverso laboratori, studio individuale e confronto continuo con docenti e compagni di corso.

L’idea alla base del percorso è quella di considerare l’arte non solo come espressione creativa, ma anche come strumento di conoscenza e partecipazione sociale, capace di generare progetti e iniziative sul territorio.

Moda sostenibile, un corso unico in Europa

Particolarmente innovativo anche il triennio in Moda Sostenibile, definito dall’Accademia come l’unico corso europeo di questo tipo a mettere la sostenibilità al centro di ogni disciplina di studio.

Dal secondo anno gli studenti potranno scegliere tra due indirizzi:

  • Design, dedicato alla creazione della moda;
  • Management, focalizzato sulla gestione dei processi produttivi.

La direttrice accademica Maria Canella sottolinea come il settore fashion stia attraversando una fase di trasformazione profonda, nella quale sostenibilità e innovazione stanno diventando elementi imprescindibili per le aziende e per i consumatori più giovani.

Come candidarsi alle borse di studio

Le borse di studio coprono l’80% della retta e hanno validità per tutti i tre anni del percorso accademico. I bandi e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’Accademia Unidee.

La scadenza per presentare la candidatura è fissata al 31 maggio 2026.

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