Eventi & Cultura
Accademia Unidee, sei borse di studio per chi sogna arte e moda sostenibile
L’Accademia Unidee di Biella mette a disposizione sei borse di studio per i corsi triennali in Arte Contemporanea e Moda Sostenibile. Scadenza il 31 maggio 2026
L’Accademia di Belle Arti Unidee di Biella apre le porte ai nuovi talenti creativi con un’importante opportunità per l’Anno Accademico 2026/2027: sono disponibili sei borse di studio triennali dedicate agli studenti che desiderano formarsi nei settori dell’arte contemporanea e della moda sostenibile.
Le candidature resteranno aperte fino al 31 maggio 2026 e permetteranno ai vincitori di ottenere una copertura dell’80% della retta universitaria per tutta la durata del percorso accademico.
Le borse di studio
Nel dettaglio, l’Accademia mette a disposizione 3 borse di studio per il corso triennale in Arte Contemporanea e 3 borse di studio per il corso triennale in Moda Sostenibile.
L’iniziativa punta ad attirare giovani creativi interessati a costruire una carriera in ambiti che oggi stanno vivendo profonde trasformazioni culturali, artistiche e produttive.
Un corso per artisti capaci di interpretare il presente
Il percorso in Arte Contemporanea nasce con l’obiettivo di formare artisti in grado di sviluppare una ricerca personale solida e di comprendere il ruolo sociale dell’arte.
Secondo il professor Michele Cerruti But, Course leader del triennio, il corso unisce sperimentazione artistica e capacità concreta di produzione: gli studenti vengono accompagnati attraverso laboratori, studio individuale e confronto continuo con docenti e compagni di corso.
L’idea alla base del percorso è quella di considerare l’arte non solo come espressione creativa, ma anche come strumento di conoscenza e partecipazione sociale, capace di generare progetti e iniziative sul territorio.
Moda sostenibile, un corso unico in Europa
Particolarmente innovativo anche il triennio in Moda Sostenibile, definito dall’Accademia come l’unico corso europeo di questo tipo a mettere la sostenibilità al centro di ogni disciplina di studio.
Dal secondo anno gli studenti potranno scegliere tra due indirizzi:
- Design, dedicato alla creazione della moda;
- Management, focalizzato sulla gestione dei processi produttivi.
La direttrice accademica Maria Canella sottolinea come il settore fashion stia attraversando una fase di trasformazione profonda, nella quale sostenibilità e innovazione stanno diventando elementi imprescindibili per le aziende e per i consumatori più giovani.
Come candidarsi alle borse di studio
Le borse di studio coprono l’80% della retta e hanno validità per tutti i tre anni del percorso accademico. I bandi e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’Accademia Unidee.
La scadenza per presentare la candidatura è fissata al 31 maggio 2026.
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