Porte aperte all’Accademia Unidee, il 23 maggio una giornata alla scoperta dei corsi

Sabato 23 maggio l’Accademia di Belle Arti Unidee di Biella aprirà le proprie porte a studenti, famiglie e curiosi per una giornata dedicata alla scoperta dell’offerta formativa dell’istituto. L’Open Day si svolgerà nella sede di via Serralunga, all’interno di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, e offrirà l’opportunità di conoscere da vicino i percorsi accademici, i laboratori e gli spazi della scuola.

Una giornata per orientarsi nel futuro

L’iniziativa sarà un momento importante per tutti coloro che stanno valutando il proprio percorso universitario e desiderano approfondire il mondo dell’arte contemporanea e della moda sostenibile. Durante l’intera giornata sarà possibile incontrare docenti e studenti, visitare gli ambienti dell’Accademia e ricevere informazioni dettagliate sui corsi triennali proposti.

Il programma prenderà il via alle ore 10 con la presentazione del corso di Arte Contemporanea, mentre alle 10.30 sarà illustrato il percorso dedicato alla Moda Sostenibile. Le visite e gli incontri proseguiranno fino alle 17.

Il corso di Arte Contemporanea

Tra gli elementi distintivi dell’Accademia Unidee spicca il triennio in Arte Contemporanea, presentato come l’unico corso di arti visive in Italia in cui la creazione artistica è orientata alla trasformazione della società. Un approccio che unisce ricerca artistica, impegno sociale e sperimentazione.

A partire dalla metà del secondo anno, gli studenti possono scegliere tra due indirizzi specifici: Creazione dell’arte, focalizzato sulla produzione artistica, oppure Produzione, dedicato all’organizzazione e alla realizzazione dei progetti culturali.

Moda sostenibile al centro della formazione

L’Open Day sarà anche l’occasione per conoscere il corso in Moda Sostenibile, definito dall’Accademia come l’unico triennio europeo che pone la sostenibilità al centro di tutte le discipline. Un percorso che punta a formare professionisti consapevoli delle sfide ambientali e produttive del settore fashion.

Anche in questo caso, dal secondo anno gli studenti possono scegliere tra due specializzazioni: l’indirizzo Design, dedicato alla progettazione creativa, oppure quello in Management, orientato alla gestione dei processi produttivi e organizzativi.

Informazioni utili per partecipare

L’Open Day dell’Accademia Belle Arti Unidee si terrà sabato 23 maggio dalle 9.30 alle 17 nella sede di via Serralunga 27 a Biella, presso Cittadellarte-Fondazione Pistoletto.

Per partecipare è possibile registrarsi contattando il numero 391 7730930 oppure scrivendo all’indirizzo email info@accademiaunidee.it.

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