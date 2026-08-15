Bolle di Malto, ci saranno anche Roy Paci e Pau dei Negrita

Un altro grande nome per Bolle di Malto: tra i grandi ospiti musicali ci saranno anche Roy Paci & Aretuska e Pau, la voce dei Negrita.

Roy Paci e Pau a Bolle di Malto

È stato annunciato l’ultimo grande ospite dell’edizione 2026 della manifestazione dedicata alle birre artigianali: domenica 6 settembre, alle ore 22, sul palco di Biella arrivano Roy Paci & Aretuska, con uno special guest d’eccezione: Pau, voce dei Negrita.

Una serata che vedrà protagonisti anche Ophelia Lia e, a seguire, Geo From Hell, per una notte di musica dal vivo e DJ set.

E questo è solo uno degli appuntamenti del programma musicale di Bolle di Malto, con Tiromancino, Rino Gaetano Band, Pippo Palmieri, Diastema, Ansia, Forever Young e tanti altri artisti.

Qui tutto il programma completo, i nomi degli artisti e il calendario delle esibizioni.

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