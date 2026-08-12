Bolle di Malto accende la musica: a Biella concerti gratuiti per tutti i gusti

L’undicesima edizione di Bolle di Malto si avvicina. La più importante manifestazione nazionale dedicata al mondo della birra in programma a Biella dal 30 agosto al 7 settembre è pronta a far registrare il tutto esaurito grazie anche alla proposta musicale gratuita e capace di intercettare i gusti di tutti.

Per cinque giorni, dal 3 al 7 settembre, dalle 18 alle 2, piazza Martiri della Libertà e piazza Primo Maggio ospiteranno cinque serate di concerti live, DJ set, performance e progetti musicali, con una proposta che unirà artisti del territorio, band emergenti, tribute band e grandi protagonisti della scena nazionale.

Sul palco arriveranno grandi ospiti come i Tiromancino e Roy Paci & Aretuska con Pau dei Negrita, in qualità di special guest, insieme a numerosi altri artisti e progetti musicali emergenti come Ophelia Lia e Ansia. Un programma capace di attraversare sonorità diverse, dall’indie al cantautorato, dal rock alla musica elettronica, fino ai grandi classici della musica italiana.

Ritorna anche BDM Sour Jazz

Tra gli appuntamenti culturali diffusi torna anche BDM Sour Jazz, realizzato in collaborazione con Biella Jazz Club, che quest’anno compie 60 anni. Tre serate di concerti jazz a ingresso gratuito animeranno la suggestiva cornice di Palazzo Ferrero, dal 4 al 6 settembre. Sul palco si alterneranno: Francesco Garolfi One Man Band (4 settembre ore 20,30), Lovesick Duo (4 settembre ore 22.00), Alberto Marsico – Tiziana Cappellino Duo (5 settembre ore 20.30), Max De Aloe – Liliana Marino Duo (5 settembre ore 22.00), Trio Differente (6 settembre ore 20.30) e Jazzeira Brazilian Jazz 4et (6 settembre ore 22.00), dando vita a un percorso musicale che unisce la qualità artistica del jazz all’atmosfera unica del posto e alle degustazioni di birre artigianali.

Il programma musicale

Giovedì 3 settembre: Marciapè Street Band, Damasco, Rokketti Band, Dj set Pippo Palmieri

Si partirà giovedì 3 settembre alle ore 18.00. Ad aprire il sipario sulle serate musicali di Bolle di Malto saranno i Marciapè Street Band, che proporranno uno spettacolo continuo senza trascurare nessun gusto musicale: dai grandi successi pop, rock fino alla musica dei cartoon e alle hit del momento.

Dalle ore 20 sarà il turno dei Damasco, e a seguire alle 22 i Rokketti Band, cover band dedicata a Vasco Rossi, ripercorrerà i più grandi successi del rocker. La serata si concluderà con il coinvolgente DJ set di Pippo Palmieri, storica voce de Lo Zoo di 105, che si esibirà a partire da mezzanotte.

Venerdì 4 settembre: Gassman – Resident band, Ansia, Tattici dello Zen, Kara Italia

La seconda serata sarà introdotta alle 18 dai Gassman – Resident band, pronti a scaldare il pubblico con una miscela selvaggia e accattivante di punk rock e cantautorato pop, con testi in italiano capaci di provocare e far riflettere.

Alle 20 salirà sul palco Ansia, giovane cantautrice capace di tradurre in un intimo urban-pop le paranoie e i disagi della sua generazione. A seguire, alle 22, i Tattici dello Zen, che porteranno sul palco un tributo ai Pinguini Tattici Nucleari. Il momento finale a mezzanotte sarà con Kara Italia, il live disco show dedicato alla grande musica italiana. Uno spettacolo coinvolgente che unisce i successi più amati di sempre a un travolgente dance party, per cantare e ballare insieme fino a notte fonda.

Sabato 5 settembre: Gassman – Resident band, Diastema, Forever Young

L’apertura alle ore 18 sarà affidata nuovamente ai Gassman – Resident band.

Alle 20 sarà il turno di Diastema, nome d’arte di Elisa Negro, cantautrice biellese dal cuore gospel, l’anima soul e la grinta rock.

La serata continuerà alle 22 con l’energia dei Forever Young, pronti a scaldare il pubblico con i grandi successi dagli anni ’70 ai 2000.

Domenica 6 settembre: Centos Band, Ophelia Lia, Roy Paci & Aretuska con special guest Pau (Negrita), Geo From Hell

La penultima serata di Bolle di Malto sarà aperta alle 18 dai Centos Band, che anticipano l’arrivo di Ophelia Lia, pronta a esibirsi dalle ore 20. Giovane cantautrice dal sound che fonde indie e pop contemporaneo. Dopo le esperienze a Sanremo Giovani e Primo Maggio Next, ha firmato con CDF Records (distribuzione Virgin Music, proprietà di Universal Music Italia), ottenendo spazio nelle principali playlist di Spotify e Apple Music e in rotazione su MTV Music, VH1 e Radio2 Indie. Accompagnata dal team di produzione multiplatino New Hope, porterà sul palco un live intenso, fatto di emozioni, autenticità e brani che raccontano con sensibilità il mondo delle nuove generazioni.

La serata continuerà alle 22 con le sonorità di Roy Paci & Aretuska, protagonista del Fiesta Global Tour 2026, con un live che attraversa ska, funk, jazz, reggae e sonorità mediterranee, mescolando radici mediterranee, ritmi latini ed energia travolgente. Special guest del concerto: Pau dei Negrita, voce e frontman di una delle rock band italiane più amate degli ultimi trent’anni.

Da mezzanotte fino a chiusura sarà protagonista Geo From Hell, DJ, produttore, dalle origini underground fino ai grandi palchi europei. La sua energia e il suo sound unico che fonde house, tech house ed electro, con ritmi potenti, effetti ricercati e atmosfere ipnotiche, continueranno ad animare tutta la piazza.

Lunedì 7 settembre: Gassman – Resident band, Rino Gaetano Band, Tiromancino

L’ultima serata di Bolle sarà animata dal gruppo che ha già aperto altre sere di questa undicesima edizione, Gassman – Resident band.

Dalle 20 sarà protagonista la Rino Gaetano Band, fondata nel 1999 da Anna Gaetano – sorella di Rino – che prosegue nella diffusione dei temi urgenti del repertorio del cantautore. Guidato da Alessandro Gaetano, il progetto è una vera e propria famiglia musicale che coinvolge il pubblico in un viaggio tra personaggi, istantanee e atmosfere sonore, celebrando la poesia dei suoi brani.

La grande serata continuerà dalle 22 con l’atteso live dei Tiromancino, una delle band più importanti e apprezzate della musica italiana contemporanea. Fondati nel 1989 da Federico Zampaglione, hanno costruito negli anni un percorso artistico, capace di unire cantautorato, pop, ricerca sonora e sperimentazione. Con una carriera lunga oltre trent’anni e brani entrati nella memoria collettiva, i Tiromancino hanno conquistato milioni di ascoltatori e numerosi riconoscimenti, diventando un punto di riferimento della scena musicale italiana. A Biella porteranno tutta l’intensità del loro nuovo “Quando meno me lo aspetto Tour”, prodotto da DM Produzioni. Il tour propone un viaggio emozionante e una scaletta che alterna i grandi successi della loro storia ai brani del nuovo album da cui il tour prende il nome, alternando atmosfere intime e momenti di grande energia.

Il momento di chiusura sarà affidato al DJ Set Rock che concluderà una serata indimenticabile.

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