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Volontario colto da malore mentre spegne l’incendio in Valsessera

E’ intervenuto l’elisoccorso

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Volontario colto da malore mentre spegne l'incendio in Valsessera
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Due interventi del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per soccorrere altrettante persone rimaste ferite durante le operazioni di spegnimento di incendi.

Il primo intervento è avvenuto a Coggiola, in Valsessera, dove un volontario ha accusato un malore. L’allarme è scattato intorno alle 14.

La Centrale Operativa ha disposto il recupero in elicottero. Prima di avvicinarsi alla zona, però, è stato necessario coordinarsi con i Vigili del Fuoco per allontanare tutti i mezzi aerei impegnati nell’incendio, tra Canadair ed elicotteri.

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L’elisoccorso ha quindi raggiunto l’area con particolare cautela. Per evitare che il flusso d’aria generato dal rotore potesse far cadere alberi o rami già indeboliti dalle fiamme, oltre a riattivare eventuali focolai, il paziente è stato recuperato con una verricellata molto lunga.

L’operazione è stata gestita dal tecnico del Soccorso Alpino. Il volontario è stato infine trasportato in ospedale con un codice verde.

Uomo colpito da un albero nell’Alessandrino

Il secondo intervento si è verificato lungo la strada per i Laghi della Lavagnina, in provincia di Alessandria. Un uomo è stato colpito dal tronco di un albero mentre era impegnato nelle operazioni di contenimento di un incendio.

Anche in questo caso è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale, con a bordo il tecnico del Soccorso Alpino.

Prima del recupero è stato necessario uno stretto coordinamento con i Vigili del Fuoco per liberare lo spazio aereo dai mezzi impegnati nelle operazioni antincendio.

L’uomo è stato immobilizzato e recuperato con una lunga verricellata. Successivamente è stato trasportato in ospedale con un codice giallo a causa di un trauma dorsale.

Due interventi complessi, resi ancora più delicati dalla presenza degli incendi e dalla necessità di coordinare le operazioni di soccorso con quelle di spegnimento.

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