Violenza in ospedale: due aggressioni e sei sanitari feriti. Incredulità e paura per episodi che in una struttura come un nosocomio non dovrebbero avere cittadinanza.

E’ successo nei giorni scorsi a Ivrea, protagonisti il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) e il pronto soccorso.

Violenza in ospedale

Il primo caso si è verificato di notte all’interno del reparto di SPDC. Un paziente ha dato letteralmente “di matto”, scagliando tavolini e sedie. Un infermiere, cercando di proteggere la dottoressa di turno, è stato colpito da un pugno e, cadendo a terra, ha battuto violentemente la schiena. Per lui lesioni giudicate guaribili in 16 giorni. La tensione non si è però placata e il mattino dopo si sono registrati altri episodi simili.

Poco tempo dopo un uomo ha invece letteralmente devastato il prono soccorso. Da giorni accedeva in ospedale, ma questa volta è come impazzito, lanciando a sua volta tavolini e sedie e prendendo a calci e pungi il personale sanitario. Sono rimasti feriti ben cinque infermieri. L’arrivo dei carabinieri ha riportato la situazione alla calma, i militari hanno arrestato l’uomo.

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