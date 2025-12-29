Seguici su

Vigliano nel mirino dei ladri: tentati due furti in poche ore

In entrambi i casi hanno messo tutto a soqquadro, ma se ne sono andati a mani vuote

Pubblicato

1 ora fa

il

ladri in un magazzino

Due furti tentati a Vigliano nello stesso pomeriggio: i ladri si sono introdotti in due abitazioni approfittando dell’assenza dei proprietari. In entrambi i casi le case sono state trovate completamente a soqquadro, ma al momento non risulterebbero oggetti rubati.

Ladri a Vigliano: due furti nel pomeriggio di domenica

Il primo episodio è avvenuto in via Rivetti, ai danni di un uomo di quasi ottant’anni. Il proprietario, assente per l’intera giornata, al rientro ha trovato l’abitazione completamente messa a soqquadro.

Secondo quanto emerso, i ladri sarebbero entrati forzando la porta d’ingresso, per poi rovistare in tutte le stanze alla ricerca di qualcosa da rubare prima di darsi alla fuga. Al momento, però, pare che i malviventi alla fine siano stati costretti ad andarsene a mani vuote.

I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per chiarire l’accaduto.

Il secondo episodio

Un secondo episodio si è verificato sempre a Vigliano, nel tardo pomeriggio, tra le 16.30 e le 17.40. A dare l’allarme contattando il 112, dopo che è scattato il sistema di sicurezza, è stato il figlio dei proprietari, in quel momento assenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Candelo, che hanno accertato come ignoti si siano introdotti nell’abitazione forzando una finestra. Anche in questo caso, l’interno è stato trovato completamente a soqquadro, ma ancora una volta il colpo è stato un buco nell’acqua: sembra che i ladri non abbiano portato via nulla di valore.

Entrambi gli episodi sono probabilmente avvenuti all’imbrunire, una fascia oraria spesso sfruttata dai malviventi per entrare in azione.

Le forze dell’ordine stanno indagando per verificare eventuali collegamenti tra i due tentati furti.

