BiellaCronaca
Bloccato in casa in centro, arrivano 118 e vigili del fuoco – FOTO
Intervento con l’autoscala questa mattina in piazza Vittorio Veneto
Attimi di grande apprensione questa mattina in centro città, in piazza Vittorio Veneto, dopo un infortunio domestico.
Bloccato in casa dopo essere caduto, soccorso da pompieri e 118
L’allarme è scattato intorno alle 8,30 di questa mattina in una palazzina di piazza Vittorio Veneto, a Biella. Stando a quanto ricostruito finora, un pensionato sarebbe rimasto bloccato, impossibilitato a rimettersi in piedi, dopo essere caduto all’interno della propria abitazione. La porta d’ingresso era chiusa, così è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con l’autoscala.
L’intervento dei soccorritori
Dopo essere entrati all’interno dell’appartamento, i pompieri hanno aperto la porta ai sanitari del 118, i quali hanno immediatamente soccorso l’anziano. Dopo la prima assistenza sul posto, il pensionato è stato accompagnato all’ospedale per gli accertamenti e le eventuali cure necessarie.
