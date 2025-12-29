Bloccato in casa in centro, arrivano 118 e vigili del fuoco – FOTO

Attimi di grande apprensione questa mattina in centro città, in piazza Vittorio Veneto, dopo un infortunio domestico.

Bloccato in casa dopo essere caduto, soccorso da pompieri e 118

L’allarme è scattato intorno alle 8,30 di questa mattina in una palazzina di piazza Vittorio Veneto, a Biella. Stando a quanto ricostruito finora, un pensionato sarebbe rimasto bloccato, impossibilitato a rimettersi in piedi, dopo essere caduto all’interno della propria abitazione. La porta d’ingresso era chiusa, così è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con l’autoscala.

L’intervento dei soccorritori

Dopo essere entrati all’interno dell’appartamento, i pompieri hanno aperto la porta ai sanitari del 118, i quali hanno immediatamente soccorso l’anziano. Dopo la prima assistenza sul posto, il pensionato è stato accompagnato all’ospedale per gli accertamenti e le eventuali cure necessarie.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook