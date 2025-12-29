“Sorpresa” in via Italia: imbrattato il muro di una banca

Alcuni lo chiamano vandalismo, altri arte. L’unico dato oggettivo è che disegnare sui muri delle città è una delle forme espressive più diffuse della nostra era.

Nella notte tra Natale e Santo Stefano ignoti hanno preso di mira il muro di marmo della sede della Banca Unicredit, che si trova in via Italia angolo piazza Santa Marta.

Imbrattato il muro di una banca in via Italia

Su di esso sono stati realizzati, utilizzando bombolette spray i soliti e purtroppo diffusi graffiti.

Ovviamente, vista la vastità dell’imbrattamento, la scritta gigante non è passata inosservata agli occhi dei residenti del condominio e dei passanti.

L’opera per qualcuno potrà anche essere bella, interessante, profonda, ma probabilmente non lo è per chi vive nel palazzo, che ci vede più semplicemente un danno arrecato ad altri senza porsi domande sulle conseguenze, vale a dire quanto i proprietari del muro in questione saranno tenuti a sborsare per farlo ripulire.

“Non capisco come si possa essere così maleducati”

«Non capisco come la gente possa essere così maleducata – commenta un uomo che risiede nel condominio che si trova nei pressi di quello vandalizzato -. Il disegno è molto grande, questi maleducati, e oserei additarli anche come vandali, ci avranno impiegato almeno una ventina di minuti per compiere la loro malefatta. Possibile che in quel lasso di tempo nessuno sia passato? Spero che almeno le autorità competenti possano visualizzare la registrazione delle telecamere installate all’ingresso della banca, magari qualcosa ne potrà venire fuori».

Alle sue parole fanno eco anche quelle di un passante; poche ma concise: «Sono dei delinquenti, io gli farei pagare i danni e poi li obbligherei a dipingere il muro».

Mauro Pollotti

