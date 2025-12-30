Influenza K mette a letto metà Piemonte

Nell’ultima settimana si è registrato un aumento delle infezioni respiratorie acute. A renderlo noto è il rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi dall’Iss e quest’anno in forma interattiva. Il Piemonte è tra le regioni con maggior incidenza al momento di virus respiratori: 8,9 casi ogni 1000 assistiti secondo il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede il picco in Europa già tra fine dicembre e inizio gennaio. In tempo insomma per le festività natalizie. Febbre improvvisa, dolori muscolari, mal di testa, tosse, congestione nasale e mal di gola, gli usuali sintomi. Il vaccino, lo strumento per impedire le complicanze più severe.

