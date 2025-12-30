Seguici su

AttualitàBiella

Influenza K mette a letto metà Piemonte

8,9 casi ogni 1000 assistiti secondo il sistema di sorveglianza RespiVirNet

Pubblicato

25 minuti fa

il

Nell’ultima settimana si è registrato un aumento delle infezioni respiratorie acute. A renderlo noto è il rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi dall’Iss e quest’anno in forma interattiva. Il Piemonte è tra le regioni con maggior incidenza al momento di virus respiratori: 8,9 casi ogni 1000 assistiti secondo il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede il picco in Europa già tra fine dicembre e inizio gennaio. In tempo insomma per le festività natalizie. Febbre improvvisa, dolori muscolari, mal di testa, tosse, congestione nasale e mal di gola, gli usuali sintomi. Il vaccino, lo strumento per impedire le complicanze più severe.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.