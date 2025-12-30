Negli anni passati il comune di Biella aveva dato la possibilità a morosi ed evasori dell’Imu di usufruire del cosiddetto “ravvedimento operoso”. Vale a dire lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte. Un’operazione che però aveva dato scarsi frutti. Ora però le cose sembrano cambiate.

Biella recupera 1.3 milioni di euro di Imu non versata

Nel 2024 nell’ambito della campagna contro l’evasione fiscale l’amministrazione comunale di Biella è riuscita a recuperare la somma complessiva di 1.377.770 euro, la stragrande maggioranza dei quali (1.372.930 euro) derivante dal recupero degli insoluti IMU (l’imposta municipale sugli immobili) e i restanti 4.840 euro frutto del mancato pagamento della Tari, la tassa sulla raccolta dei rifiuti.

Un’azione quella condotta dagli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie il cui personale è stato premiato – come previsto dal contratto integrativo – con il 5 per cento della somma complessiva recuperata pari a 60.000 euro.

Il mancato pagamento dell’IMU è un vero e proprio sport nazionale. Secondo i dati del Ministero dell’Economia ogni anno l’evasione apre una voragine da 5 miliardi di euro, che quindi lascia per strada un quinto (il 20,9% a essere precisi) del proprio gettito potenziale. E il valore fiscale degli immobili che sfuggono agli appuntamenti con la cassa cumula la cifra astronomica di 494 miliardi. Sono gli immobili «fantasma» veri e propri, che cioè esistono nella realtà ma non nelle mappe catastali, e quelli che invece diventano tali solo quando si tratta di pagare: perché nei censimenti ufficiali ci sono, ma nessuno controlla o riesce a imporre davvero il versamento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook