Lutto nel mondo dei giudici piemontesi. E’ infatti scomparso improvvisamente nella giornata del 28 dicembre Michele Uras, giudice nazionale. Classe 1969, Uras era giudice FIDAL dal 1998 e, dal 2015, aveva conseguito anche la qualifica di giudice FISPES. Da sempre impegnato nel mondo dell’atletica, dei giovani e della formazione, ha ricoperto anche il ruolo di Vicepresidente in occasione dell’Assemblea Regionale FIDAL Piemonte 2024.

Addio a Michele Uras: giudice Fidal di 56 anni

Alla moglie e alla figlia vanno le più sentite condoglianze dell’atletica piemontese, della Presidente Zola e del Comitato Regionale, con il ringraziamento per quanto fatto da Michele per l’atletica in tutti questi anni.

ROSARIO: 30/12 alle 18.45 chiesa di San Giuseppe Artigiano

FUNERALE: 31/12 alle 14.45. nella medesima chiesa

Dalle 12 alle 14 sarà possibile dare l’ultimo saluto nella Camera Ardente dell’ospedale San Giovanni Bosco (TO). La salma farà il viaggio dalle 14 a partire dall’ospedale alle 14.45 (arrivo in chiesa)

