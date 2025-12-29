Auto in fiamme sulla A4, conducente salvo – FOTO

Momenti di grande paura nella serata di domenica lungo l’autostrada A4, dove un’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco: il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che fosse troppo tardi.

Auto in fiamme sull’autostrada A4 in direzione Milano, all’altezza di Balocco

L’allarme è scattato intorno alle 19.30 di domenica 28 dicembre, lungo l’autostrada A4 in direzione Milano, poco prima dell’uscita di Balocco. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia.

Il conducente, accortosi dell’incendio che si stava sviluppando, è riuscito ad accostare tempestivamente e ad allontanarsi dal mezzo, evitando conseguenze più gravi.

Intervento dei vigili del fuoco di Santhià e Livorno Ferraris

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e i volontari di Santhià. Al loro arrivo, l’auto era già completamente avvolta dalle fiamme, con il rogo che aveva interessato l’intera carrozzeria.

L’intervento rapido dei pompieri ha permesso di spegnere l’incendio e di mettere in sicurezza l’area, scongiurando ulteriori pericoli per la circolazione.

Nessun ferito, traffico gestito dalla polizia stradale

Fortunatamente non si registrano feriti. Presenti sul luogo anche gli agenti della polizia stradale di Novara Est.

Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook