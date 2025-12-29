Una tragedia ha colpito Cuorgnè, centro del Canavese, nella mattina di Natale: una bombola che esplode all’interno di un’abitazione ha provocato un violento incendio. Un uomo è rimasto gravemente ferito ed è morto poche ore dopo in ospedale, mentre la moglie e la figlia sono state ricoverate per intossicazione da fumo.

Esplode la bombola di gas in casa, uomo muore per le ustioni

All’origine del rogo c’è stata l’esplosione di una bombola di gas che ha innescato una violenta fiammata, avvolgendo rapidamente l’abitazione. L’uomo, 76 anni, è stato investito direttamente dall’esplosione e ha riportato ustioni su circa l’80 per cento del corpo, in gran parte di terzo grado, oltre a un grave trauma toracico causato dall’onda d’urto. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Trasportato d’urgenza al Cto di Torino, è deceduto nel pomeriggio, intorno alle 17.15, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Ferite moglie e figlia

Ferite anche la moglie e la figlia della vittima, rispettivamente di 73 e 37 anni, rimaste intossicate dal fumo sprigionato dall’incendio. Entrambe sono state trasportate all’ospedale di Cuorgnè per accertamenti e cure. Lo riporta Notizia Oggi

L’allarme è scattato poco prima delle 7 del mattino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero e i vigili del fuoco con squadre provenienti da Ivrea, Cuorgnè, Castellamonte e Torino, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Successivamente sono arrivati anche i carabinieri di Cuorgnè e gli agenti della polizia locale. Le forze dell’ordine dovranno ora chiarire con precisione la dinamica dell’esplosione.

Foto d’archivio

