Incidente a Muzzano: scontro tra auto e motorino, ferito un ragazzo

Ha sedici anni il ragazzo rimasto ferito in un incidente a Muzzano: in sella al suo motorino si è scontrato con un’auto.

Incidente tra auto e motorino a Muzzano

L’incidente si è verificato a Muzzano, lungo la via Provinciale all’altezza dell’incrocio con via Roma. Per cause ancora in fase di accertamento, una Lancia Y e un ciclomotore Beta si sono scontrati.

Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’impatto potrebbe esserci una mancata precedenza, ma la dinamica esatta è al vaglio delle forze dell’ordine.

Ferito un sedicenne, portato all’ospedale in codice verde

A seguito dell’urto, ad avere la peggio è stato il conducente del cinquantino, un ragazzo classe 2009, residente a Gaglianico. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118.

Il giovane è stato soccorso e classificato in codice verde: le sue condizioni non destano preoccupazione. Alla guida dell’auto c’era una donna di 26 anni, rimasta illesa.

Carabinieri sul posto per i rilievi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Salussola, che hanno effettuato i rilievi necessari e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso. Accertamenti in corso per chiarire con precisione dinamica ed eventuali responsabilità.

