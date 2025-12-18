Vandalizzato l’angelo installato dalla Pro loco di Pray. Grande amarezza in paese per il gesto incivile e primo di qualsiasi rispetto per la comunità e il prossimo.

Vandalizzato l’angelo installato dalla Pro loco di Pray

Amarezza in paese per il danneggiamento dell’angelo, un’installazione natalizia voluta e realizzata dalla Pro loco del paese nella piazza del mercato. L’obiettivo è quello di regalare luce e bellezza e rappresenta un segno di condivisione durante il periodo delle feste.

L’opera, frutto del lavoro volontario e dell’impegno gratuito di numerosi cittadini, è stata presa di mira da atti vandalici che ne hanno compromesso parte della struttura. Un gesto che, come sottolineato dalla Pro loco, non colpisce solo un’installazione, ma soprattutto il tempo, la passione e la dedizione di chi si impegna per la comunità. Non si tratta insomma del danno economico, ma della rabbia che nasce dall’inutilità di un gesto simile.

Si spera nelle telecamere

«Chi ha compiuto questo gesto dovrebbe fermarsi a riflettere – fanno sapere dalla Pro loco sulla loro pagina social -. Perché è stato danneggiato qualcosa che appartiene a tutti». Sono attualmente in corso le verifiche delle immagini delle telecamere di sorveglianza, mentre l’auspicio è che episodi di questo tipo non si ripetano.

L’angelo di Pray rappresenta uno dei simboli del Natale in paese. Nonostante l’accaduto, la Pro loco ribadisce il proprio impegno nel continuare a promuovere iniziative che rafforzino il senso di comunità e la partecipazione collettiva.

