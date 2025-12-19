Seguici su

Basso BielleseCronaca

Picchia la figlia bocciata a scuola: padre condannato

Il caso nel basso Biellese

Pubblicato

23 minuti fa

il

Picchia la figlia bocciata a scuola: padre condannato

Picchia la figlia bocciata a scuola: padre condannato

Quando è stata bocciata ha preso la sua figlia a schiaffi. Padre denunciato e ora condannato a dieci mesi.
E’ successo in un paese del basso Biellese. L’uomo di 49 anni avrebbe preso a schiaffi la figlia, gettata sul divano e minacciato.
A suo carico un processo per lesioni. La figlia aveva subito lesioni guaribili in tre giorni.
Il giudice l’ha condannato a dieci mesi di reclusione. Inoltre dovrà frequentare un corso per uomini maltrattanti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *