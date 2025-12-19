La polizia avvia il contrasto delle vendite illegali.

La polizia avvia il contrasto delle vendite illegali

Come ogni anno, con l’approssimarsi delle feste natalizie e di Capodanno, le forze dell’ordine sono impegnate al controllo e al contrasto delle vendite illegali di artifici pirotecnici.

A seguito di un tavolo tecnico avvenuto in Questura il 12 dicembre, gli agenti di Polizia hanno apprestato un piano di vigilanza sulla produzione e commercio di tutti i rivenditori di fuochi d’artificio della provincia, suddividendosi gli obiettivi, al fine di capillarizzare i controlli. Sono, quindi, già partiti i servizi finalizzati ai controlli specifici ad armerie, negozi e rivenditori di artifici pirotecnici di tutta la Provincia che, ad oggi, hanno dato esito negativo registrando una regolare vendita di questi prodotti.

Questa attività messa in campo da tutte le forze dell’ordine, di concerto fra di loro, continuerà fino a Capodanno, per assicurare che le vendite di questi articoli siano effettuate nel rispetto della legge e soprattutto della sicurezza e dell’incolumità di tutti i cittadini, con l’intento anche di prevenire gli incidenti che ogni anno vengono registrati in tutta Italia nella notte di capodanno.

