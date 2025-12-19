Babbo Natale paracadutista torna a Biella

L’ANPd’I ( Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia) Sezione Provinciale di Biella, il giorno Martedì 23 dicembre 2025 alle ore 15.00 presso lo Stadio La Marmora – Biella, organizza la 6a manifestazione benefica per i bambini e tutta la popolazione, denominata “Babbo Natale Paracadutista”.

Evento

La manifestazione prevede il lancio di Paracadutisti vestiti da Babbo Natale, che poi distribuiranno a tutti i bambini presenti un dolce regalo, che consiste in una busta contenente prodotti dolciari donati dalle Aziende Biellesi, ovvero Panificio Patti, Pasticceria Massera, Aglietti Carni e da Aziende Piemontesi. Alla manifestazione sarà presente anche“La Banca del Giocattolo”, che distribuirà gratuitamente giocattoli ai bambini. In caso di maltempo verrà comunque fatta la distribuzione dei pacchi dono ma non ci sarà il lancio dei Paracadutisti. Tutta la popolazione e invitata all’evento.

