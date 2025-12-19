AttualitàBiella
Città Studi Biella festeggia i nuovi laureati
Prosegue anche nei mesi autunnali il calendario delle lauree presso il Campus universitario
Prosegue anche nei mesi autunnali il calendario delle lauree presso il Campus universitario di Città Studi Biella, che tra ottobre e novembre 2025 ha accolto nuovi laureati e laureate dei corsi dell’Università di Torino (Unito) e dell’Università del Piemonte Orientale (UPO) attivi nella sede biellese.
Università di Torino
Dopo la sessione estiva dell’anno accademico 2024/2025, il Campus ha festeggiato nuovi traguardi accademici nelle seguenti date:
- 28 ottobre 2025 – Amministrazione Aziendale: 6 laureati
- 30 ottobre 2025 – Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development: 5 laureati
- 12 novembre 2025 – Scienze dell’Amministrazione Digitale: 1 laureata
- 12 novembre 2025 – Servizio Sociale: 1 laureato
Le proclamazioni si sono svolte in un clima di partecipazione e soddisfazione, alla presenza di docenti, commissioni accademiche, familiari e amici, che hanno condiviso con i neolaureati un momento significativo di chiusura del percorso universitario.
Ancora una volta, il polo universitario di Città Studi Biella conferma il proprio ruolo di riferimento per la formazione universitaria sul territorio, accompagnando studenti e studentesse verso il mondo del lavoro e delle professioni con percorsi solidi, attuali e fortemente connessi alle esigenze della società contemporanea.
A tutti i nuovi laureati e laureate, i migliori auguri per il futuro!
I neo Dottori e le neo Dottoresse
Amministrazione Aziendale
SIMONA ALLARI NIFOROS
FRANCESCO CIUCCI
MATTEO FRANCO
MICHELLE RODRIGUEZ JURCZAK
ALICE SERVIDIO
GIULIA ZALFINO
Cultural Heritage and Creativity
WENYI CHEN
FLORA VALÉRIE FIEF
SHIRINSADAT HOSSEININEZHAD
ELENA LARINA
ELIZAVETA VOLKOVA
Servizio Sociale
FRANCESCO POLLIFRONI
Scienze dell’Amministrazione Digitale
GIULIA CAFFARO
