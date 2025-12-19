Città Studi Biella festeggia i nuovi laureati

Città Studi Biella festeggia i nuovi laureati

Prosegue anche nei mesi autunnali il calendario delle lauree presso il Campus universitario di Città Studi Biella, che tra ottobre e novembre 2025 ha accolto nuovi laureati e laureate dei corsi dell’Università di Torino (Unito) e dell’Università del Piemonte Orientale (UPO) attivi nella sede biellese.

Università di Torino

Dopo la sessione estiva dell’anno accademico 2024/2025, il Campus ha festeggiato nuovi traguardi accademici nelle seguenti date:

28 ottobre 2025 – Amministrazione Aziendale: 6 laureati

– Amministrazione Aziendale: laureati 30 ottobre 2025 – Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development: 5 laureati

– Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development: laureati 12 novembre 2025 – Scienze dell’Amministrazione Digitale: 1 laureata

– Scienze dell’Amministrazione Digitale: laureata 12 novembre 2025 – Servizio Sociale: 1 laureato

Le proclamazioni si sono svolte in un clima di partecipazione e soddisfazione, alla presenza di docenti, commissioni accademiche, familiari e amici, che hanno condiviso con i neolaureati un momento significativo di chiusura del percorso universitario.

Ancora una volta, il polo universitario di Città Studi Biella conferma il proprio ruolo di riferimento per la formazione universitaria sul territorio, accompagnando studenti e studentesse verso il mondo del lavoro e delle professioni con percorsi solidi, attuali e fortemente connessi alle esigenze della società contemporanea.

A tutti i nuovi laureati e laureate, i migliori auguri per il futuro!

I neo Dottori e le neo Dottoresse

Amministrazione Aziendale

SIMONA ALLARI NIFOROS

FRANCESCO CIUCCI

MATTEO FRANCO

MICHELLE RODRIGUEZ JURCZAK

ALICE SERVIDIO

GIULIA ZALFINO

Cultural Heritage and Creativity

WENYI CHEN

FLORA VALÉRIE FIEF

SHIRINSADAT HOSSEININEZHAD

ELENA LARINA

ELIZAVETA VOLKOVA

Servizio Sociale

FRANCESCO POLLIFRONI

Scienze dell’Amministrazione Digitale

GIULIA CAFFARO

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook