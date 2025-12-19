Seguici su

Vandali danneggiano l’albero di Natale a Cossato

Qualcuno ha tagliato i fili della corrente

Subito si è pensato a un guasto. L’albero sistemato in piazza della chiesa a Cossato non era più illuminato. Poi si è verificato che si trattava di un vero e proprio atto vandalico. Qualcuno aveva tagliato i fili della luce.

