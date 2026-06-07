CronacaValle Elvo
Uomo di Sordevolo dà in escandescenza
Portato in ospedale
Uomo di Sordevolo dà in escandescenza
I carabinieri sono intervenuti ieri a Sordevolo dove un uomo stava dando in escandescenza. All’arrivo dei militari dell’Arma si e’ calmato ed ha consentito l’intervento dei sanitari del 118.
Il soggetto, di 38 anni, residente in paese, e’ stato portato con l’ambulanza in ospedale per ricevere le cure del caso. I carabinieri, per precauzione, hanno scortato l’ambulanza fino all’arrivo nel nosocomio di Ponderano.
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