Trovato morto sotto il ponte della Pistolesa
La vittima è un 41enne residente in Valsusa.
Tragedia oggi nel Biellese. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato sotto il ponte della Pistolesa tra Veglio e Valdilana. La vittima è un 41enne residente in Valsusa.
E’ stato un passante a lanciare l’allarme. Avrebbe visto l’uomo mentre si lanciava. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno individuato e recuperato il corpo tramite l’elicottero Drago. Sul posto anche i carabinieri.
