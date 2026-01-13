Seguici su

Trovato morto sotto il ponte della Pistolesa

La vittima è un 41enne residente in Valsusa.

1 ora fa

Trovato morto sotto il ponte della Pistolesa

Tragedia oggi nel Biellese. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato sotto il ponte della Pistolesa tra Veglio e Valdilana. La vittima è un 41enne residente in Valsusa.
E’ stato un passante a lanciare l’allarme. Avrebbe visto l’uomo mentre si lanciava. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno individuato e recuperato il corpo tramite l’elicottero Drago. Sul posto anche i carabinieri.

