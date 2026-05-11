CronacaValle Elvo
Trovato morto in un terreno, addio a Ugo Ramella Pezza
Allevatore molto conosciuto a Pollone. Domani il funerale
Trovato morto in un terreno, addio a Ugo Ramella Pezza.
Trovato morto in un terreno, addio a Ugo Ramella Pezza
Il cuore di Ugo Ramella Pezza ha cessato di battere domenica all’età di 77 anni. LEGGI ANCHE: Trovato morto vicino a un corso d’acqua. Tragedia a Pollone
La tragedia si è consumata in zona Cascina Balma. L’anziano avrebbe accusato un malore, perdendo l’equilibrio e cadendo nel torrente: ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri di Andorno, i vigili del fuoco e il personale del 118.
Ugo ha lasciato nel dolore i figli Mauro con Elisa, Sergio con Valeria. I nipoti Diego, Valerio, Noemi, Oscar, Ines, Giada e Alessio, il fratello Guido con Franca e famiglia.
Il funerale verrà celebrato martedì 12 maggio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Pollone.
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