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Trovato morto in un terreno, addio a Ugo Ramella Pezza

Allevatore molto conosciuto a Pollone. Domani il funerale

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Trovato morto in un terreno, addio a Ugo Ramella Pezza
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Trovato morto in un terreno, addio a Ugo Ramella Pezza.

Trovato morto in un terreno, addio a Ugo Ramella Pezza

Il cuore di Ugo Ramella Pezza  ha cessato di battere domenica all’età di 77 anni. LEGGI ANCHE: Trovato morto vicino a un corso d’acqua. Tragedia a Pollone 

La tragedia si è consumata in zona Cascina Balma. L’anziano avrebbe accusato un malore, perdendo l’equilibrio e cadendo nel torrente: ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri di Andorno, i vigili del fuoco e il personale del 118.

Ugo ha lasciato nel dolore i figli Mauro con Elisa, Sergio con Valeria. I nipoti Diego, Valerio, Noemi, Oscar, Ines, Giada e Alessio, il fratello Guido con Franca e famiglia.
Il funerale verrà celebrato martedì 12 maggio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Pollone.

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