Trivero piange Azzurra Crestani

Persona molto conosciuta, era la vedova di Fulvio Lora Lamia, ex presidente del Cai. Oggi l’ultimo saluto

Pubblicato

4 minuti fa

il

Lutto nel territorio dell’alto Triverese per la scomparsa di Azzurra Crestani, venuta a mancare all’età di 94 anni. Donna molto conosciuta e stimata, era vedova di Fulvio Lora Lamia, storico geometra del paese e per lungo tempo presidente del Cai, figura di riferimento per la comunità locale e per il mondo dell’escursionismo.

Il funerale lunedì pomeriggio

Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di  lunedì 19 gennaio, a partire dalle 15 a Trivero, con partenza dalla chiesa parrocchiale di Matrice. Dopo la celebrazione della messa, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio. Lo riporta Notizia Oggi 

