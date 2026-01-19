BiellaCronaca
Auto contromano si schianta contro l’ambulanza della Croce Verde
Il mezzo ha riportato parecchi danni
Auto contromano si schianta contro l’ambulanza della Croce Verde.
Auto contromano si schianta contro l’ambulanza della Croce Verde
L’auto è arrivata contromano e si è schiantata frontalmente contro l’ambulanza della Croce Verde Biellese.
Pericoloso incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, nella serata di lunedì 12 gennaio.
L’impatto si è verificato a Vercelli, lungo strada delle Grange, via che porta verso l’ingresso dell’autostrada. L’equipaggio della Croce Verde Biellese aveva appena portato a destinazione un paziente e si accingeva ad iniziare il viaggio di ritorno quando ha visto arrivare la Jeep Renegade, che pochi istanti dopo si è scontrata con la parte anteriore dell’ambulanza.
«Li ha presi in pieno – racconta Max Clerico, vice presidente dell’associazione – ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito ferito. Purtroppo l’ambulanza ha riportato danni notevoli, probabilmente anche al motore. L’unica consolazione è che si trattava di uno dei mezzi più vecchi».
Tutto è stato forse provocato da una distrazione. Il conducente della Jeep, infatti, era pienamente lucido, come dimostrato dai test di rito: tutti negativi.
Ciò che conta è che nessuno si sia fatto male, anche per merito dei volontari a bordo del mezzo della Croce Verde: «I ragazzi – spiega Clerico – hanno visto arrivare l’auto e sono riusciti ad arrestare la marcia dell’ambulanza, altrimenti l’impatto sarebbe stato ancora più violento».
Ora bisognerà fare la conta dei danni e valutare il da farsi: «Se non fosse successo, sarebbe stato meglio, ma ormai è successo… Adesso dovremo capire se vale la pena di metterla a posto o se conviene sostituirla – conclude Clerico -. Vediamo il preventivo, poi valuteremo in un secondo momento a seconda di quanto ci diranno il perito e l’assicurazione».
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook