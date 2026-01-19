Seguici su

Auto contromano si schianta contro l’ambulanza della Croce Verde.

L’auto è arrivata contromano e si è schiantata frontalmente contro l’ambulanza della Croce Verde Biellese.
Pericoloso incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, nella serata di lunedì 12 gennaio.
L’impatto si è verificato a Vercelli, lungo strada delle Grange, via che porta verso l’ingresso dell’autostrada. L’equipaggio della Croce Verde Biellese aveva appena portato a destinazione un paziente e si accingeva ad iniziare il viaggio di ritorno quando ha visto arrivare la Jeep Renegade, che pochi istanti dopo si è scontrata con la parte anteriore dell’ambulanza.

«Li ha presi in pieno – racconta Max Clerico, vice presidente dell’associazione – ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito ferito. Purtroppo l’ambulanza ha riportato danni notevoli, probabilmente anche al motore. L’unica consolazione è che si trattava di uno dei mezzi più vecchi».
Tutto è stato forse provocato da una distrazione. Il conducente della Jeep, infatti, era pienamente lucido, come dimostrato dai test di rito: tutti negativi.
Ciò che conta è che nessuno si sia fatto male, anche per merito dei volontari a bordo del mezzo della Croce Verde: «I ragazzi – spiega Clerico – hanno visto arrivare l’auto e sono riusciti ad arrestare la marcia dell’ambulanza, altrimenti l’impatto sarebbe stato ancora più violento».
Ora bisognerà fare la conta dei danni e valutare il da farsi: «Se non fosse successo, sarebbe stato meglio, ma ormai è successo… Adesso dovremo capire se vale la pena di metterla a posto o se conviene sostituirla – conclude Clerico -. Vediamo il preventivo, poi valuteremo in un secondo momento a seconda di quanto ci diranno il perito e l’assicurazione».

 

