Tombino pericoloso in via Torino.

Tombino pericoloso in via Torino

Dopo le strisce pedonali arriva una nuova segnalazione della rubrica “Ditelo a noi”. Al centro dell’attenzione questa volta è un tombino di via Torino angolo via Asmara. Come scrive una nostra lettrice: «Prima o poi qualcuno si farà male, non è normale che ci sia un buco così grande e nessuno faccia niente. Sicuramente se un motociclista o una ciclista ci passa sopra finisce per terra».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook