Tombino pericoloso in via Torino.

“Prima o poi qualcuno si farà male. Se un motociclista o una ciclista ci passa sopra finisce per terra”
Dopo le strisce pedonali arriva una nuova segnalazione della rubrica “Ditelo a noi”. Al centro dell’attenzione questa volta è un tombino di via Torino angolo via Asmara. Come scrive una nostra lettrice: «Prima o poi qualcuno si farà male, non è normale che ci sia un buco così grande e nessuno faccia niente. Sicuramente se un motociclista o una ciclista ci passa sopra finisce per terra».
