Seguici su

AttualitàBiella

Tombino pericoloso in via Torino

“Prima o poi qualcuno si farà male. Se un motociclista o una ciclista ci passa sopra finisce per terra”

Pubblicato

54 secondi fa

il

Tombino pericoloso in via Torino

Tombino pericoloso in via Torino.

Tombino pericoloso in via Torino

Dopo le strisce pedonali arriva una nuova segnalazione della rubrica “Ditelo a noi”. Al centro dell’attenzione questa volta è un tombino di via Torino angolo via Asmara. Come scrive una nostra lettrice: «Prima o poi qualcuno si farà male, non è normale che ci sia un buco così grande e nessuno faccia niente. Sicuramente se un motociclista o una ciclista ci passa sopra finisce per terra».

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.