Quaranta posteggi in piazza Duomo per le auto “sfrattate” da via Italia

Mentre il cantiere in Riva corre veloce, oggi ha preso il via anche il secondo lotto di lavori su via Italia, tra via Dante e Palazzo Oropa. Un ulteriore tratto interessato dagli interventi e nuove soluzioni per contenere i disagi ai residenti. A partire dai parcheggi temporanei previsti in piazza Duomo.

«Giovedì sera, insieme all’assessore con delega alla polizia municipale Giacomo Moscarola, abbiamo illustrato ai residenti del quartiere il progetto e le modifiche alla viabilità – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Franceschini –. La riunione si è svolta in un clima sereno: i cittadini hanno espresso soddisfazione per i lavori visti in Riva. Qualcuno ha manifestato un po’ di preoccupazione per i parcheggi, ma è stato subito rassicurato».

Ed è proprio sul tema dei posti auto che si concentra una parte importante delle novità. «Stiamo realizzando nuovi posteggi in piazza Duomo, sul lato nord, così da non interferire con la cattedrale – chiarisce Moscarola –. Sono in corso le misurazioni, ma stimiamo di poter ricavare una quarantina di stalli. Anche in Riva inizialmente c’erano timori analoghi, ma l’apertura di piazza del Monte, con una trentina di parcheggi, ha dimostrato che le soluzioni adottate sono state valide e sufficienti: non si sono mai verificati sovraffollamenti».

Requisiti per il pass

Ma quali requisiti servono per beneficiare di un parcheggio all’interno di piazza Duomo? «Potranno fare domanda – spiega Moscarola – i residenti che dispongono di passo carraio, garage o posto auto all’interno del cortile, con accessi su via Italia nel tratto compreso tra via Dante e via Duomo. Per ottenere il pass è necessario inviare una mail a p.municipale@comune.biella.it Tra una ventina di giorni partirà un terzo lotto di lavori che proseguirà lungo via Italia. Anche i residenti da via Duomo in giù, con gli stessi requisiti, possono già presentare la richiesta: il pass, però, verrà rilasciato più avanti».

