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Tristezza per la morte di Chiara Rondo Spaudo

La donna si è spenta nella giornata di oggi, aveva appena 57 anni

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Tristezza per la morte di Chiara Rondo Spaudo. La donna si è spenta nella giornata di oggi, aveva appena 57 anni.

Tristezza per la morte di Chiara Rondo Spaudo

A darne il triste annuncio sono la sorella e il fratello Francesco con Francesca, Luigi e Dina, i nipoti Ettore, Arianna eValentina, l’affezionata Titti e i tanti parenti e amici. Tutti la ricordano come una persona sempre felice e sorridente.

Il funerale verrà celebrato mercoledì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Chiavazza, dove domani pomeriggio, alle 17.45, sarà recitato il Santo Rosario. La salma riposerà poi nella tomba di famiglia al cimitero di Vercelli Billiemme.
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