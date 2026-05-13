BiellaCronaca
Sicurezza sul lavoro, pesantissime sanzioni per un’impresa edile
I carabinieri del Nil, insieme a Inps e Ispettorato del Lavoro, hanno scoperto un sistema di attestazioni di formazione false perché rilasciate da un ente inesistente. Accertata anche un’evasione contributiva
Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Biella a tutela della sicurezza.
Sicurezza sul lavoro, scoperte numerose irregolarità in un’impresa edile
Al termine di una lunga e complessa attività ispettiva, condotta congiuntamente al personale dell’Ispettorato del lavoro e dell’Inps regionale, è stata fatta luce su numerose irregolarità contrattuali, inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché una cospicua evasione contributiva, da parte di una società operante, nel settore edile, nelle province di Biella e Torino.
Attestati di formazione rilasciati da un ente che non esiste
Nel caso specifico, gli accertamenti hanno permesso di smascherare un sistema di attestazioni di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro risultati falsi poiché rilasciati da un Ente di Formazione non esistente e conseguente attività formativa mai svolta, esponendo in questo modo i lavoratori a grave pericolo per la loro incolumità.
Sanzioni per migliaia di euro
Complessivamente venivano comminate le seguenti pesanti sanzioni per i responsabili della società coinvolta:
• Ammende: per un importo complessivo di 8.000,00 euro circa;
• Sanzioni Amministrative: per un importo complessivo di 6.100,00 euro;
• Evasione contributiva: 15.612,00.
Il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro, insieme al personale ispettivo dell’Ispettorato e dell’INPS, ha già avviato d’ufficio le procedure per la regolarizzazione delle condizioni contrattuali, garantendo ai dipendenti il ripristino delle tutele previste dalla legge e al recupero contributivo dovuto.
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