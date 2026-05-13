Sicurezza sul lavoro, pesantissime sanzioni per un’impresa edile

Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Biella a tutela della sicurezza.

Sicurezza sul lavoro, scoperte numerose irregolarità in un’impresa edile

Al termine di una lunga e complessa attività ispettiva, condotta congiuntamente al personale dell’Ispettorato del lavoro e dell’Inps regionale, è stata fatta luce su numerose irregolarità contrattuali, inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché una cospicua evasione contributiva, da parte di una società operante, nel settore edile, nelle province di Biella e Torino.

Attestati di formazione rilasciati da un ente che non esiste

Nel caso specifico, gli accertamenti hanno permesso di smascherare un sistema di attestazioni di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro risultati falsi poiché rilasciati da un Ente di Formazione non esistente e conseguente attività formativa mai svolta, esponendo in questo modo i lavoratori a grave pericolo per la loro incolumità.

Sanzioni per migliaia di euro

Complessivamente venivano comminate le seguenti pesanti sanzioni per i responsabili della società coinvolta:

• Ammende: per un importo complessivo di 8.000,00 euro circa;

• Sanzioni Amministrative: per un importo complessivo di 6.100,00 euro;

• Evasione contributiva: 15.612,00.

Il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro, insieme al personale ispettivo dell’Ispettorato e dell’INPS, ha già avviato d’ufficio le procedure per la regolarizzazione delle condizioni contrattuali, garantendo ai dipendenti il ripristino delle tutele previste dalla legge e al recupero contributivo dovuto.

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