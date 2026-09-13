Si finge maresciallo dei carabinieri per truffare un anziano. La vittima è un pensionato di 89 anni, residente a Strona.

Si finge maresciallo per truffare un anziano

Secondo una prima ricostruzione, uno sconosciuto lo ha contattato telefonicamente presentandosi appunto come membro delle forze dell’ordine per conquistare la sua fiducia. Durante la telefonata il truffatore ha parlato di alcuni controlli che avrebbe dovuto effettuare su oggetti preziosi collegati a un presunto furto. Un pretesto utilizzato per convincere l’uomo della necessità di mostrare quanto custodiva nella propria abitazione.

Successivamernte, un uomo si è presentato direttamente a casa dell’anziano. Facendo leva sulla storia raccontata poco prima, è riuscito a farsi consegnare più di 100 euro in contanti e diversi monili in oro.

Una volta ottenuti soldi e preziosi, lo sconosciuto si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. A rivolgersi ai carabinieri è stato il figlio della vittima. I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire nel dettaglio la truffa e raccogliere elementi utili a identificare il responsabile.

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