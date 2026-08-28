Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alle truffe e ai furti ai danni degli anziani condotta dalla Polizia di Stato. Con l’operazione conclusa nel pomeriggio di ieri, 27 agosto, sale al 61,11% la percentuale di casi risolti dall’inizio del 2026, con ben 11 episodi definiti con successo su 18 e tutti i responsabili assicurati alla giustizia.

Truffa del finto carabiniere: Polizia arresta la banda dell’oro

L’ultimo colpo sventato ha visto come vittime due coniugi ultraottantenni residenti nei pressi del centro cittadino. L’allarme è scattato grazie alle numerose segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di cittadini che segnalavano sospetti tentativi di raggiro. La Sala Operativa della Questura ha così coordinato un tempestivo dispositivo di controllo del territorio, schierando le Volanti dell’U.P.G.S.P. e le pattuglie della Squadra Mobile nelle aree sensibili.

I poliziotti hanno intercettato un’auto che procedeva a passo d’uomo ed effettuava continue inversioni. Fermatosi in una via residenziale, dal veicolo è sceso un uomo mentre il complice è rimasto alla guida. Dopo mezz’ora, il soggetto è rientrato in auto a tutta velocità. Gli agenti appostati sono subito intervenuti, bloccando i due. La perquisizione ha permesso di recuperare, nascosto nei sedili posteriori, un cofanetto in legno con monili d’oro per un valore di oltre 15.000 euro: sei orologi, un bracciale, quattro catenine e due paia di orecchini.

Nel frattempo, gli agenti hanno citofonato alla coppia d’anziani, scoprendo la dinamica della truffa: un falso Tenente dei Carabinieri li aveva contattati al telefono per finti accertamenti, convincendoli a radunare i preziosi, poi asportati dal complice presentatosi alla porta.

I beni sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre i due malviventi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per furto in abitazione e condotti al carcere di Biella.

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