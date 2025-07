Continuano a giungere in redazione segnalazioni relative a situazioni di incuria in città, l’ultima in ordine di tempo riguarda un marciapiede definito di fatto inutilizzabile.

Marciapiede invaso dalla vegetazione in corso Risorgimento

“Se questo è un marciapiede… – esordisce il lettore che ci ha inviato la segnalazione -. Signor Direttore, le segnalo questa situazione di incuria presente a Biella, in corso Risorgimento. È questo il modo di prendersi cura delle strade?”

“Ormai possono transitare solo gli insetti, i pedoni sono costretti a camminare in strada”

“Gli unici a transitarci sopra sono gli insetti – sottolinea -, dal momento che i pedoni, da tempo immemore, sono costretti a camminare per strada a causa della foltissima vegetazione!”.

