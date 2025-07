La nuova settimana inizia sotto l’acqua. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 21 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

La notte si presenta con nubi sparse e una temperatura che si attesta intorno ai 21,4°C. La copertura nuvolosa è del 81% e la velocità del vento moderata, con raffiche che raggiungono i 3,6 km/h. Si prevede una probabilità di precipitazioni del 13%.

Nella mattina, il cielo rimane prevalentemente coperto, con temperature che salgono fino a 24,9°C. Le piogge leggere si fanno sentire a partire dalle 9, con accumuli di circa 0,3 mm. La velocità del vento varia, raggiungendo i 10,6 km/h in alcune ore.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo continuano a essere instabili, con piogge leggere che si alternano a momenti di nubi sparse. La temperatura percepita arriva a 26,5°C verso le 16. L’umidità si mantiene attorno al 67%, mentre si registrano venti leggeri.

La sera porta un miglioramento, con un cielo che si schiarisce e temperature che scendono a circa 21,9°C. Tuttavia, ci sono ancora possibilità di pioggia leggera fino a tarda serata, con accumuli che potranno arrivare a 0,23 mm. La pressione atmosferica si stabilizza attorno ai 1009 hPa.

In sintesi, le previsioni del tempo per domani a Biella indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature variabili, con un netto miglioramento previsto per la sera.

