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Scossa di terremoto in Piemonte

Il sisma di magnitudo 2.2 è stato registrato poco fa, intorno alle 12.30 di oggi

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scossa di terremoto
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Scossa di terremoto in Piemonte. Oggi intorno alle 12.30 la terra ha tremato e la paura è stata tanta, come spesso accade in questi casi.

Scossa di terremoto in Piemonte

I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa. Il sisma di magnitudo 2.2 è stato localizzato con epicentro a Giaveno, nella città metropolitana di Torino, a una profondità di 16 chilometri.

Diversi cittadini hanno avvertito il movimento come fosse una sorta di boato. Pare che non si siano verificati danni e nessuno sia rimasto ferito.
LEGGI ANCHE: Terremoto in Piemonte avvertita da centinaia di persone

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