Scontro tra auto e moto a Vigliano, una persona all’ospedale – FOTO

Pericoloso incidente stradale ieri pomeriggio a Vigliano: nei pressi della rotonda del cimitero del paese, poco distante dalla via d’accesso alla superstrada, si è verificato uno scontro tra auto e moto.

Scontro tra auto e moto, una persona soccorsa dal 118 e portata all’ospedale

La persona che viaggiava sulle due ruote è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. Sempre rimasto cosciente, il conducente della moto è stato poi accompagnato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano.

Sul posto anche polizia locale, vigili del fuoco e Protezione civile

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Vigliano, che si sono occupati di effettuare tutti i rilievi previsti in questi casi. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei due mezzi coinvolti e i volontari della Protezione civile, che hanno dato una mano nella gestione della viabilità, inevitabilmente rallentata durante le operazioni di soccorso.

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