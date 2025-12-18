Biellese OrientaleCronaca
Scontro furgone–monopattino: 34enne finisce in ospedale
Momenti di paura a Masserano
Scontro furgone–monopattino: 34enne finisce in ospedale.
Scontro furgone–monopattino: 34enne finisce in ospedale
Paura nel pomeriggio di ieri a Masserano, dove un 34enne di origine straniera è rimasto coinvolto in un incidente mentre viaggiava in monopattino. L’urto è avvenuto con un furgone.
Le condizioni del giovane, però, non desterebbero preoccupazione: soccorso dal 118, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri, al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.
Immagine di repertorio
