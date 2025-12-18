Una donna è stata anche portata al pronto soccorso. Ad avere la donna è stata una donna, costretta ad andare al pronto soccorso per le ferite riportate.

Botte tra il pubblico durante una partita di calcio giovanile

Alta tensione e violenza sabato pomeriggio a Trino durante una gara tra ragazzi. Una lite scoppiata tra alcuni spettatori ha finito per degenerare, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri.

L’episodio è avvenuto nel corso dell’incontro tra LB Trino e Popolo. Secondo quanto ricostruito, il clima sugli spalti si sarebbe progressivamente surriscaldato a causa di reiterati insulti rivolti all’arbitro. Un direttore di gara messo a disposizione dalla società di casa. Le proteste, provenienti da una parte del pubblico ospite, sarebbero proseguite per buona parte dell’incontro, fino a quando la situazione è sfuggita di mano.

Si accende la rissa

Dalle parole si è rapidamente passati ai fatti. Si è dunque creata nata una zuffa che ha coinvolto alcuni adulti presenti a bordo campo. A farne le spese è stata una madre, spettatrice estranea alla lite, colpita durante i momenti più concitati. La donna è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

Per evitare che i giovani calciatori assistessero alla scena, i bambini sono stati fatti rientrare negli spogliatoi. Sul posto sono arrivati i carabinieri per riportare la calma e avviare gli accertamenti necessari.

