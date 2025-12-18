CronacaValle Elvo
Fermato e controllato dal Norm di Biella
Giovane 25enne trovato in possesso di hashish
Un giovane 25enne della Valle Elvo è stato sorpreso con hashish e uno spinello. Il controllo è stato eseguito dal Norm di Biella.
Il ragazzo verrà segnalato alle autorità competenti.
Immagine d’archivio
