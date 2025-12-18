Giovane 25enne trovato in possesso di hashish.

Giovane 25enne trovato in possesso di hashish

Un giovane 25enne della Valle Elvo è stato sorpreso con hashish e uno spinello. Il controllo è stato eseguito dal Norm di Biella.

Il ragazzo verrà segnalato alle autorità competenti.

Immagine d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook