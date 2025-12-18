Seguici su

CronacaValle Elvo

Giovane 25enne trovato in possesso di hashish

Fermato e controllato dal Norm di Biella

Pubblicato

14 secondi fa

il

Giovane 25enne trovato in possesso di hashish

Giovane 25enne trovato in possesso di hashish.

Giovane 25enne trovato in possesso di hashish

Un giovane 25enne della Valle Elvo è stato sorpreso con hashish e uno spinello. Il controllo è stato eseguito dal Norm di Biella.

Il ragazzo verrà segnalato alle autorità competenti.

Immagine d’archivio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *