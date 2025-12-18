Addio a Franco Bettassa Cont, alpino e figura storica di Mongrando.

Addio a Franco Bettassa Cont, alpino e figura storica di Mongrando

È andato avanti Franco Bettassa Cont, alpino e figura storica di Mongrando.

Il suo cuore ha smesso di battere martedì all’Ospedale degli Infermi, dove di recente era stato ricoverato. Aveva novant’anni.

Classe 1935, da bambino Franco visse il periodo della guerra e della Resistenza. Un periodo che lo aveva profondamente segnato, tanto che l’uomo ha voluto essere sempre presente alle commemorazioni del 25 aprile, dove non mancava mai di portare la propria testimonianza.

Ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio, durante il funerale in forma civile in programma oggi pomeriggio alle 15 in piazza 25 Aprile, a Mongrando, ci sarà anche la banda di Donato. Verranno suonati i brani della tradizione alpina e quelli della Resistenza.

