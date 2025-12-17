Avevano cosmetici per migliaia di euro e borse “schermate” in auto: denunciati.

La costante azione di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Biella ha portato, con ogni probabilità, a sventare ulteriori furti, questa volta a danno dei negozi.

Nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Biella ha notato e fermato a Gaglianico una Peugeot 208 sospetta di colore grigio. A bordo vi erano tre cittadini sudamericani di età compresa tra i 20 e i 40 anni, tutti con precedenti di polizia e provenienti dalla provincia di Varese.

Già alla domanda su cosa facessero a Biella non hanno saputo fornire risposte convincenti. I primi sospetti hanno poi trovato ulteriore conferma durante la perquisizione dell’auto, quando i carabinieri hanno trovato una borsa foderata all’interno con carta d’alluminio, una tecnica spesso utilizzata per eludere i dispositivi antitaccheggio. Era nascosta sotto un sedile. Nel bagagliaio, invece, sono stati trovati decine di prodotti per l’igiene personale e cosmetici, tutti con etichetta antitaccheggio, per un valore stimato di circa 2mila euro. Per quanto riguarda questa merce, i tre non sono stati in grado di presentare degli scontrini né, tantomeno, hanno saputo dimostrare che fossero stati legittimamente acquistati. Tutti prodotti sono stati quindi sequestrati. Sono ora in corso ulteriori indagini per ricostruire da dove sia stata asportata la merce.

Nel frattempo tutti e tre gli uomini sono stati denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica di Biella per il reato di ricettazione in concorso, oltre che proposti per la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da parte del questore, così da impedirgli di tornare nel territorio provinciale, visto che la loro presenza è stata ritenuta non giustificata e finalizzata alla commissione di reati.

Il 21enne che era al volante, infine, è stato multato perché guidava senza mai aver conseguito la patente. Guai anche per il 40enne proprietario del veicolo, multato per avergli appunto consentito di condurre la vettura.

«Si ricorda – sottolineano dal comando provinciale dei carabinieri – che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati, da ritenere innocenti sino a condanna definitiva, potranno portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali».

