18enne trovata in possesso di droga
Durante un controllo effettuato dai carabinieri a Biella
Durante un controllo a Biella, i carabinieri hanno fermato una ragazza di 18 anni trovata con alcuni grammi di hashish.
La giovane verrà segnalata.
Immagine di repertorio
