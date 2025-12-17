Seguici su

BiellaCronaca

18enne trovata in possesso di droga

Durante un controllo effettuato dai carabinieri a Biella

Pubblicato

1 ora fa

il

18enne trovata in possesso di droga

18enne trovata in possesso di droga.

18enne trovata in possesso di droga

Durante un controllo a Biella, i carabinieri hanno fermato una ragazza di 18 anni trovata con alcuni grammi di hashish.

La giovane verrà segnalata.
Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *