BiellaCronaca
Schianto tra due auto nella notte: una si ribalta
Momenti di paura in via Cottolengo a Biella. Coinvolto anche un terzo veicolo parcheggiato.
Nella serata di ieri sera, domenica 25 ottobre, uno scontro violento tra vetture ha causato il ribaltamento di un’auto.
Auto si ribalta
L’incidente è avvenuto in via Cottolengo, a Biella. Nel violento impatto, una delle due macchine si sarebbe capovolta. Lo scontro avrebbe poi coinvolto anche un terzo veicolo parcheggiato.
Da chiarire la dinamica dell’incidente.
Immagine di repertorio
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