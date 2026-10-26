Schianto tra due auto nella notte: una si ribalta

Nella serata di ieri sera, domenica 25 ottobre, uno scontro violento tra vetture ha causato il ribaltamento di un’auto.

Auto si ribalta

L’incidente è avvenuto in via Cottolengo, a Biella. Nel violento impatto, una delle due macchine si sarebbe capovolta. Lo scontro avrebbe poi coinvolto anche un terzo veicolo parcheggiato.

Da chiarire la dinamica dell’incidente.

Immagine di repertorio

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