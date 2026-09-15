Attualità
Furti in casa a Vandorno: nasce la chat di quartiere
In questo modo si monitorano i movimenti sospetti in zona
I furti nelle abitazioni restano una piaga diffusa, con circa 155mila episodi registrati ogni anno in Italia. Un problema che tocca da vicino anche il Biellese e in particolare il rione Vandorno, dove i recenti casi di intrusione hanno spinto i residenti a unire le forze per tutelare la propria sicurezza.
I racconti di chi ha subito questi episodi descrivono il senso di violazione e la rabbia nel trovare la propria casa devastata. Tra finestre rotte, stanze messe a soqquadro e l’asportazione di ricordi dal forte valore affettivo, c’è anche chi, come la residente Laura, si è trovata a tu per tu con i malviventi, messi in fuga solo dal rientro improvviso dei proprietari.
Di fronte all’emergenza, la comunità ha reagito puntando sulla solidarietà di quartiere. È nata così una chat di gruppo, avviata tra pochi abitanti e presto estesa a tutto il rione. Come spiega il promotore Amos Cadamuro, lo strumento permette di monitorare i movimenti sospetti e condividere le segnalazioni in tempo reale. Un’iniziativa di controllo di vicinato che trasforma la collaborazione tra cittadini nella prima linea di difesa contro la microcriminalità.
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