CircondarioCronaca
Schianto tra due auto in superstrada, una si ribalta e finisce nella corsia opposta
Chiuso provvisoriamente il tratto interessato in direzione Biella, le auto vengono fatte uscire a Valdengo. Lunghe code in direzione Biella già da Cossato
Pericoloso incidente questa mattina in superstrada, secondo quanto appreso finora lo schianto ha coinvolto due auto.
Schianto in superstrada all’altezza dell’uscita per Vigliano
L’impatto – ancora da riscostruire l’esatta dinamica – è avvenuto intorno alle 7,30, all’altezza di Vigliano Biellese, in direzione Cossato. A causa dell’urto, una delle due vetture si è ribaltata, ha oltrepassato lo spartitraffico ed è finita sulla corsia opposta, quella che procede in direzione Biella.
Fortunatamente il conducente non ha riportato gravi conseguenze ed è uscito dall’abitacolo in totale autonomia dopo l’incidente.
Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri
A soccorrere gli automobilisti coinvolti sono stati i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia stradale. I pompieri hanno messo in sicurezza i due veicoli, le forze dell’ordine hanno invece eseguito tutti i rilievi del caso e gestito la viabilità.
Lunghe code in direzione Biella
Per consentire i soccorsi e la rimozione dell’auto, è stato necessario chiudere provvisoriamente al traffico il tratto di strada interessato, in direzione Biella. Le vetture venivano quindi fatte uscire a Valdengo. Alle 8,30 si registravano ancora lunghe code fin da Cossato.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook