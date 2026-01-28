CossateseCronaca
Rubano al supermercato buste piene di cibo e fuggono a piedi
Colpo messo a segno a Cossato. Sul posto i carabinieri
Rubano al supermercato buste piene di cibo e fuggono a piedi.
Rubano al supermercato buste piene di cibo e fuggono a piedi
Furto nel pomeriggio di ieri, 27 gennaio, in un supermercato di Cossato.
Quattro persone avrebbero prelevato diverse buste di alimenti, senza passare dalle casse e fuggendo poi a piedi. Il valore della merce è ancora da stimare. I Carabinieri sono intervenuti e hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’episodio e risalire ai responsabili.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cossatese2 giorni fa
Addio ad Andrea Trombin, scomparso a soli 57 anni
Circondario2 giorni fa
Scappano dal ristorante senza pagare il conto
Fuori provincia2 giorni fa
Muore a 19 anni di ritorno dalla discoteca
Circondario2 giorni fa
Persona scomparsa a Roasio: anche con l’elicottero per le ricerche
Circondario3 giorni fa