Rubano al supermercato buste piene di cibo e fuggono a piedi

Colpo messo a segno a Cossato. Sul posto i carabinieri

Pubblicato

13 secondi fa

il

Furto nel pomeriggio di ieri, 27 gennaio, in un supermercato di Cossato.

Quattro persone avrebbero prelevato diverse buste di alimenti, senza passare dalle casse e fuggendo poi a piedi. Il valore della merce è ancora da stimare. I Carabinieri sono intervenuti e hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’episodio e risalire ai responsabili.

Immagine di repertorio

