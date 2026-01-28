Rubano al supermercato buste piene di cibo e fuggono a piedi.

Furto nel pomeriggio di ieri, 27 gennaio, in un supermercato di Cossato.

Quattro persone avrebbero prelevato diverse buste di alimenti, senza passare dalle casse e fuggendo poi a piedi. Il valore della merce è ancora da stimare. I Carabinieri sono intervenuti e hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’episodio e risalire ai responsabili.

Immagine di repertorio

